Мадрид, 30 октября, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Количество погибших в результате сильных ливней и наводнений в Валенсии выросло до 92 человек. Об этом 30 октября сообщил Чрезвычайный координационный центр региона в соцсети X.

Global Look Press/Rober Solsona/Keystone Press Agency

«Новая оценка различных органов и сил безопасности и чрезвычайных ситуаций: предварительное число погибших — 92 человека», — уточняется в публикации.

Также, по данным издания El Pais, ещё два человека погибли в автономном сообществе Кастилья-Ла-Манча и один — в Андалусии. Таким образом, общее число жертв стихии составляет 95 человек.

Шторм в Испанию пришёл 29 октября, ему присвоили название «Дана». Стихия охватила большую часть страны и привела к наводнениям в ряде регионов на востоке. Наиболее пострадавшими стали Валенсийское сообщество, Кастилия-Ла-Манча и Андалусия. В Валенсии объявили максимальный, красный уровень опасности. Закрыто более 60 автодорог, в том числе основные автотрассы А-3 и А-7. Под угрозой наводнений и ливней остаются восемь регионов королевства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что наводнение в Испании стало крупнейшим за последние 30 лет. В стране объявили трехдневный официальный траур по жертвам наводнений. Он пройдёт 31 октября, 1 и 2 ноября.

Министр территориальной политики Анхель Виктор Торрес заявил, что правительство на ближайшем заседании объявит пострадавшие территории «зоной катастрофы».