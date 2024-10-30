Эр-Рияд, 30 октября, 2024, 22:24 — ИА Регнум. Российский автогонщик Сергей Карякин пропустит ралли «Дакар» 2025 года из-за требований со стороны Международной автомобильной федерации (FIA) к российским спортсменам. Об этом 30 октября рассказал сам Карякин.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Пропускаю (ралли «Дакар». — Прим. ред.) по той же причине, что и ранее — из-за необходимости подписывать документы FIA… Принял как данность. Неприятно, но такова жизнь», — заявил он в беседе с «Матч ТВ».

Российские автогонщики пропускают ралли «Дакар» с 2023 года, поскольку для участия необходимо подписать декларацию FIA, один пунктов которой предполагает осуждение специальной военной операции.

Ралли «Дакар-2025» пройдёт в период с 3 по 17 января. В шестой раз мероприятие пройдёт в Саудовской Аравии. До 2009 года ежегодный ралли-марафон начинался и финишировал в столице Сенегала, а позднее проходил в Южной Америке.

Карякин является единственным представителем России, ставшим победителем и призёром ралли «Дакар» в двух категориях. В 2017 году он одержал победу в зачёте квадроциклов, а в 2020 году стал серебряным призёром в зачёте багги.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году российский автогонщик отказался от участия в ралли «Дакар-2023» также из-за требования FIA подписать письменное заявление об осуждении спецоперации. Тогда Карякин обвинил организацию в двойных стандартах, напомнив, что FIA противоречиво выступает за отсутствие политики в спорте.