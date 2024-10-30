Санкт-Петербург, 30 октября, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

«РИА Новости» / Алексей Даничев

На пятой минуте счёт открыл нападающий «Локомотива» Александр Полунин. Через девять секунд форвард СКА Иван Демидов сравнял счёт, забив гол в сольном проходе.

На 15-й минуте нападающий Александр Радулов вновь вывел ярославскую команду вперёд. Но менее чем через минуту форвард СКА Евгений Кузнецов восстановил равновесие.

На 17-й минуте нападающий Максим Шалунов в третий раз вывел «Локомотив» вперёд. Эта шайба оказалась победной, во втором и третьем периодах команды не смогли поразить ворота друг друга.

На сегодняшний день «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 38 очков после 22 матчей. СКА идёт на третьем месте с 31 очком после 22 игр.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ. Он отдал результативную передачу в матче против череповецкой «Северстали». Таким образом, в его активе стало 929 очков — 291 заброшенная шайба и 638 голевых передач. Завершивший карьеру Сергей Мозякин набрал 928 (419 + 509) очков.