Курск, 30 октября, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Генеральный директор группы «Россети» Андрей Рюмин посетил лагерь группировки быстрого развёртывания (ГБР) в Курской области. Она создана для проведения оперативных восстановительных работ в электросетевом комплексе. Кроме того, он встретился с сотрудниками Росгвардии, которые защищают энергообъекты.

Пресс-служба ПАО «Россети» Рюмин встретился с сотрудниками «Россетей» Курской области

«С начала боевых действий в Курской области специалисты группы «Россети» совершили более 650 выездов в «серую зону», во многих случаях — почти к переднему краю боевых столкновений», — сказал Андрей Рюмин. Он подчеркнул, что энергетики всегда стараются максимально быстро реагировать на нештатные ситуации. «Работа по электроснабжению прифронтовых городов и посёлков является образцом настоящего героизма и преданности профессии», — отметил Рюмин.

С августа 2024 года силами «Россетей» в регионе восстановлено около 1 тыс. километров линий электропередачи и 5,5 тыс. трансформаторных подстанций, пострадавших от огневых воздействий. Сейчас к работе приступила уже четвёртая смена группировки быстрого развёртывания. Энергетики обеспечены средствами индивидуальной защиты, специальной и бронированной техникой, комплексами радиоэлектронной борьбы для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов.

Андрей Рюмин добавил, что, несмотря на сложные условия, приоритетной задачей является надёжное электроснабжение потребителей в начавшийся осенне-зимний период. Особое внимание будет уделено социальным объектам и коммунальной инфраструктуре: котельным, системам водоснабжения и водоотведения.

Во время посещения лагеря глава компании наградил несколько сотрудников ГБР, отметив их добросовестный труд и проявленное мужество.

Ситуация в Курской области находится на постоянном контроле руководства группы «Россети» и дочерней компании «Россети Центр» под управлением Игоря Маковского.