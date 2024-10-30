Одесса, Украина, 30 октября, 2024, 21:19 — ИА Регнум. Депутат Одесского горсовета Александр Иваницкий произнёс на заседании несколько фраз на русском, но потом, испугавшись штрафа, перешёл на украинский. Трансляцию вела пресс-служба совета.

ИА Регнум

Когда речь зашла о проблемах жилищно-коммунального хозяйства, Иваницкий увлёкся и начал говорить на русском языке. Вскоре он понял, что нарушает правила.

«Сейчас оштрафуют снова [за то, что], перехожу на этот плохой язык», — проговорил он, сконфузившись.

Во время выступления депутата на русском никто не поправил его и не выразил недовольства.

Как передавало ИА Регнум, на Украине после государственного переворота в 2014 году развернули кампанию по искоренению русского языка в стране. Его запретили на официальных мероприятиях и на телевидении. 11 октября 2024 года министр образования страны Оксен Лисовой объявил, что его ведомство одобрило проект закона о запрете общаться на русском языке в школах, в том числе на переменах.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что получило законопроект Верховной рады Украины о запрете использовать русский язык на территории школ. Ведомство приступило к его анализу.

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень 24 октября заявил, что решено отказаться от «ласковой» украинизации в сфере языка и перейти к «наступательной». Чиновник заявил, что власти ужесточат контроль во всех сферах жизни без исключения и для этого есть необходимые инструменты.