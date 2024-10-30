Лондон, 30 октября, 2024, 21:13 — ИА Регнум. В Великобритании выявлен первый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян. Об этом говорится в заявлении британского агентства по здравоохранению (UKHSA), опубликованном 30 октября на сайте правительства страны.

Александр Погожев ИА REGNUM

«UKHSA выявило единичный подтверждённый случай заболевания человека оспой обезьян штамма Clade Ib… Это первый случай обнаружения оспы обезьян этой клады в Великобритании», — отмечается в документе.

В ведомстве сообщили, что случай зафиксирован в Лондоне, речь идёт о человеке, который недавно побывал в Африке.

Как передавало ИА Регнум, 14 августа генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил, что организация признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. По его словам, в 2024 году число зарегистрированных случаев значительно превысило прошлогодний показатель, а для борьбы с распространением вируса потребуется около $135 млн в течение ближайших шести месяцев.

4 октября ВОЗ дала разрешение на экстренное применение диагностического теста, который, как полагает организация, сыграет решающую роль в расширении диагностических возможностей в странах, где зафиксированы вспышки заболевания. В ВОЗ отметили, что ранняя диагностика помогает обеспечить контроль над распространением вируса и своевременное лечение заразившихся пациентов.