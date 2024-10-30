Киев, 30 октября, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Украинские каналы выставили актёра из популярного сериала «Игра в кальмара» Ли Джон Чжэ военнопленным солдатом КНДР. Об этом 30 октября сообщил Telegram-канал SHOT.

Global Look Press/Fred Duval/Keystone Press Agency

Утверждается, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) якобы пленили военного под Селидово. В качестве доказательства прилагается снимок фейкового удостоверения, на фотографии в котором изображён актёр из Кореи, правда, Южной, а не КНДР.

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Имя Ли Джон-джэ указано корректно, в то время как дата рождения — нет. В фальшивом документе значится 10 декабря 1987 года, актёр же родился 15 декабря 1972 года. Мужчине «досталось» звание лейтенанта.

Как сообщало ИА Регнум, украинцы не первый раз приписывают актёрам фейковые роли. В сентябре в базе «Миротворца» появилась фотография канадского актёра Райана Гослинга. В карточке на сайте изображён мужчина в форме, рядом с которым стоит пометка «ликвидирован». Утверждается, что это сотрудник управления ФСБ по Курской области младший лейтенант Родион Гослов, якобы погибший 31 августа в окрестностях посёлка Коренево в курском приграничье.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку отметил, что не знает, нужно ли было вербовать актёра Федеральной службе безопасности.