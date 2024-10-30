Мадрид, 30 октября, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Испания переживает крупнейшее за 30 лет наводнение. Об этом 30 октября пишет газета El País и публикует кадры.

Global Look Press/Rober Solsona/Keystone Press Agency

На них видно, как после мощных ливней вышедшие из берегов реки затопили улицы. Поток воды бежит по дорогам, сметая всё на своем пути, в том числе автомобили. Спасатели достают людей домов. Также приходили сообщения о десятках погибших и пропавших без вести.

Как ранее передавало ИА Регнум, на востоке Испании, в Валенсии и автономном сообществе Кастилии — Ла-Манче, число жертв наводнений и проливных дождей превысило 70 человек. Министр территориальной политики Анхель Виктор Торрес заявил, что правительство на ближайшем заседании объявит пострадавшие территории «зоной катастрофы».

В Испании объявили трёхдневный траур по жертвам наводнений. Он пройдёт 31 октября, 1 и 2 ноября.

Шторм в Испанию пришёл 29 октября, ему присвоили название «Дана». Стихия охватила большую часть страны и привела к наводнениям в ряде регионов. Наиболее пострадавшими стали Валенсийское сообщество, Кастилия-Ла-Манча и Андалусия. В Валенсии объявили максимальный красный уровень опасности.