Киев, 30 октября, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Украинские власти в целях обороны решили запретить въезд и выезд в подконтрольный Вооружённым силам Украины (ВСУ) Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 30 октября сообщил назначенный киевским режимом начальник городской военной администрации города Сергей Добряк.

ДАН

Он не уточнил дату введения ограничений и призвал население уезжать из Красноармейска. Чиновник подчеркнул, что отопления в городе не будет. По последним данным, в нём остаётся около 11,9 тыс. жителей, российская армия находится в 6,7 км от города.

«Мы призываем людей выезжать хотя бы на зиму», — добавил Добряк в эфире единого телемарафона.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 27 октября сообщил, что российские силы за последние несколько дней продвинулись на 5-6 км на красноармейском направлении. Войска идут вперёд на фронте протяжённостью 23 км, темпы наступления постоянно растут.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский 30 октября сообщил, что украинское командование начало отводить войска из находящегося в республике Курахово. Российские войска наступают на город из Угледара и могут зайти в тыл силам противника.