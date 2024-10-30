Москва, 30 октября, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) в своём отчёте для государств-кандидатов в Евросоюз (ЕС), среди которых Украина, раскритиковала украинский телемарафон, отметив, что он не даёт объективную картину происходящему в стране. Об этом сообщает «Страна. ua» в Telegram-канале.

Ec.europa.eu

«В 2023 году украинское правительство инвестировало государственные средства в проект телевизионного марафона. Стоит переоценить, лучшая ли это площадка для свободной дискуссии», — говорится в отчёте.

Также ЕК упрекнула телеканал «Рада» в отсутствии освещения деятельности оппозиции.

Еврокомиссия призвал Украину постепенно устанавливать прозрачный, плюралистический и независимый медиаландшафт, причём не дожидаясь окончания боевых действий.

Отчёт является частью ежегодного доклада обо всех государствах-кандидатах по вступлению в ЕС. В нем анализируют соблюдение государствами основополагающих ценностей объединения, среди которых уважение свободы слова.

Как сообщало ИА Регнум 29 октября, Telegram заблокировал канал Russia Today на территории Украины, указав в качестве причины якобы нарушение законодательства, но не подчеркнув, каких именно норм. В объяснении команды мессенджера фигурирует то же основание.

В 2021 году глава киевского режима Владимир Зеленский своим указом лишил лицензий телеканалы Zik, 112. ua и NewsOne за распространение якобы пророссийской повестки. На тот момент глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что риторика этих СМИ была антиукраинской. Представители 112. ua попытались оспорить это решение в суде, а позже организовали неофициальный канал «Перший незалежний». В феврале 2022 года его вещание было заблокировано.