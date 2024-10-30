Мадрид, 30 октября, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Число жертв наводнений и проливных дождей на востоке Испании в Валенсии и автономном сообществе Кастилии — Ла-Манче превысило 70 человек. Об этом 30 октября сообщил телеканал RTVE.

Global Look Press/Rober Solsona/Keystone Press Agency

«В Валенсии погибли по меньшей мере 70 человек, подтвердили власти. В Кастилии — Ла-Манче погибли два человека», — говорится в публикации.

Кроме того, есть сведения о десятках пропавших без вести, идут их поиски. Министр территориальной политики Анхель Виктор Торрес заявил, что на ближайшем заседании совета министров правительство объявит пострадавшие территории «зоной катастрофы».

Как передавало ИА Регнум, в Испании объявили трёхдневный траур по жертвам наводнений. Он пройдёт 31 октября, 1 и 2 ноября.

В Испанию 29 октября пришёл шторм, который сопровождался ливнями. Ему присвоили название «Дана». Стихия охватила большую часть страны и привела к наводнениям в ряде регионов. Наиболее пострадавшими стали Валенсийское сообщество, Кастилия-Ла-Манча и Андалусия. В Валенсии объявили максимальный красный уровень опасности.