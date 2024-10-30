Владимир, 30 октября, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 30 октября опубликовала видео задержания трёх жителей Владимирской области, подозреваемых в краже свыше 11 млн рублей у участников спецоперации.

На кадрах силовики задерживают одного из мужчин на улице. Его находят на пассажирском сидении чёрного легкового авто. Следующего фигуранта укладывают лицом в пол в помещении, похожем на кабинет. Третий мужчина также попадается силовикам в кабинете, где расположены сразу несколько рабочих столов.

В видео также есть момент с пересчётом обнаруженных у кого-то из задержанных наличных. На столе выложено множество купюр номиналом по 2 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, задержанные сотрудники пункта отбора присваивали сим-карты, которые контрактники должны были получить вместе с банковскими карточками, привязанными к этим номерам. Злоумышленники получали возможность забирать начисляемые им выплаты. Правоохранители в общей сложности зафиксировали пять эпизодов хищения. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

10 июля в Приморье задержали группу лиц, подозреваемых в вымогательстве денег, в том числе у участников специальной военной операции. Удалось установить причастность задержанных к девяти эпизодам. Они требовали денежную компенсацию от людей после оказания содействия в разрешении конфликтов. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».