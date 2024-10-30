Москва, 30 октября, 2024, 17:59 — ИА Регнум. В России есть множество проблем с поддержкой участников специальной военной операции, которые должны быть решены. Об этом 30 октября заявил президент страны Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

На совещании с членами кабмина глава государства рассказал, что встречался с участниками СВО, получившими инвалидность в ходе боевых действий. Президент отметил, что многие из них сталкиваются с проблемами во многих сферах жизнь — вплоть до трудоустройства.

«На мой взгляд — очень много проблем и очень много вопросов <…> Поэтому нужно обязательно подготовить такие поручения, это во-первых. Во-вторых, сама по себе тема чрезвычайно важная, и нужно обязательно ей заниматься дальше», — подчеркнул Путин.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября президент назвал поддержку всеми россиянами участников спецоперации залогом будущих побед. Путин уточнил, что это также является основой для единства российского общества.

В конце июля Путин подписал указ, устанавливающий выплату в 400 тыс. рублей для участников СВО, заключивших контракт с Минобороны. Право на выплату получили россияне и иностранцы, которые заключат контракт с Министерством обороны с 1 августа по 31 декабря 2024 года на срок один год и более для участия в спецоперации. Кроме того, участники спецоперации и члены их семей были освобождены от уплаты налога на имущество в 2024 году.