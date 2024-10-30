Будапешт, 30 октября, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Венгерская контрразведка пресекла попытки иностранных спецслужб наладить поставки произведённого в стране оружия на Украину. Об этом заявил глава администрации премьер-министра республики Гергей Гуйяш на брифинге, который транслировал телеканал М1.

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Газета Magyar Nemzet попросила его прокомментировать информацию о том, что иностранные разведки стран НАТО и других государств пытались наладить поставку вооружения и военной техники с заводов в Венгрии, в зону боевых действий на Украине и в Африке.

«Действительно была попытка использовать мощности венгерской военной промышленности для отправки средств вооружения на Украину, но венгерская контрразведка это обнаружила и смогла остановить», — сказал Гуйяш.

Он добавил, что позиция венгерского правительства неизменна — страна не будет поставлять оружие и военные средства на Украину.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на заседании Совбеза ООН призвал честно признать, что поставки оружия Киеву странами Запада не смогли приблизить мирное урегулирование конфликта.

В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что украинская армия, несмотря на развединформацию, обильные поставки вооружений, в том числе дальнобойных, отправку наёмников, оказалась на грани полного разгрома.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что западная помощь киевскому режиму не изменит ход специальной военной операции, а поставки оружия Украине только истощают ресурсы стран, которые оказывают ей поддержку.