Уфа, 30 октября, 2024, 17:52 — ИА Регнум. В Уфе нетрезвая девушка швырнула бутылку из-под шампанского в окно пассажирского автобуса и устроила драку с прохожими, пытавшимися её задержать. Об этом 30 октября сообщил Telegram-канал Shot.

Кадр из видео

Инцидент произошел на улице Цюрупы. Две девушки в возрасте 20 лет и 21 года, находясь у остановки, метнули бутылку из-под шампанского в окно проходящего автобуса, выбив стекло и едва не попав в ребёнка. После одна из хулиганок начала бросаться на прохожих. Люди смогли затащить её с приятельницей в другой автобус и вызвали полицию. В салоне девушки продолжили вести себя неадекватно, а одна попыталась сбежать через окно. Прибывшие полицейские задержали нарушительниц и увезли на допрос.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3926219" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Уфе девушка бросила бутылку в автобус и устроила драку на улице

Как передавало ИА Регнум 28 октября, в Сочи доставили в полицию более 20 участников массовой драки, в которой пострадал 17-летний подросток. Причиной потасовки между двумя группами молодых людей стал конфликт из-за девушки.