Вашингтон, 30 октября, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Американские власти вывели из-под санкций украинский «Проминвестбанк». Соответствующая информация следует из документов, обнародованных 30 октября министерством финансов США.

РИА Новости «Проминвестбанк» в Киеве

Вместе с тем ведомство внесло в санкционный список ряд российских политиков и чиновников, среди которых — заместители министра обороны РФ Виктор Горемыкин и Павел Фрадков.

Как передавало ИА Регнум, 13 сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и её руководителя Дмитрия Киселёва.

В августе американский минфин расширил антироссийские санкции, включив в списки 400 физических и юридических лиц в России и за её пределами. Кроме того, были введены санкции против некоторых граждан Белоруссии, Италии, Турции, Лихтенштейна и Китая, а также в отношении 46 китайских компаний.