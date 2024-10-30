Москва, 30 октября, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил министру транспорта РФ Роману Старовойту держать на постоянном контроле вывоз контейнеров из портов Дальнего Востока.

Виталий Аньков/РИА Новости

В сентябре транспортные компании проинформировали о росте цен на доставку контейнеров с дальневосточного направления. Причиной, по их словам, стала нехватка вагонов и платформ для доставки грузов с Дальнего Востока и из Китая. Также увеличились и сроки доставки.

«Надо обязательно держать под контролем, потому что накапливать их там не нужно. Сами всё понимаете. Надеюсь, что со всеми службами, предприятиями и РЖД [всё в порядке]. Надо просто не допускать такой перегрузки», — сказал глава государства на совещании с членами правительства.

Как передавало ИА Регнум, 30 октября Старовойт отметил, что вывоз контейнеров с импортными грузами с Дальнего Востока за 9 месяцев составил 905 тыс., что на 4% выше аналогичного периода 2023 года. По его словам, с середины 2022 года наблюдается значительный рост поступления контейнеров с импортными грузами в морские порты Дальнего Востока. Принимаются меры для наращивания их вывоза.

В мае логистический портал Infotrans Media Belarus проинформировал, что Китай из-за нехватки контейнеров резко поднял тарифы на прямые железнодорожные поставки в Россию и Белоруссию. В связи с этим цены выросли на 500–800 долларов и более в зависимости от станции отправления.