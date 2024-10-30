Киев, 30 октября, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Мобилизация полицейских в Вооружённые силы Украины (ВСУ) невозможна из-за того, что они не обучены воевать. Об этом 30 октября заявил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.

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«Полицейский обучен применять силу и оружие против злоумышленника, но это не имеет ничего общего с окопом», — приводит его слова издание «Страна. ua».

Клименко добавил, что полицейские не подготовлены к боевым действиям на открытой местности. По его словам, подразделения спецназа полиции готовы действовать только в городских условиях.

Отмечается, что, по данным на начало 2024 года, на Украине служат около 100 тыс. полицейских, из которых 90% имеют бронь. Пи этом многие из них принимают участие в принудительной мобилизации граждан вместе с территориальными центрами комплектования (ТЦК, аналог военкоматов).

Как передавало ИА Регнум, 28 октября глава киевского режима Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней — до 7 февраля 2025 года.

9 октября украинское издание «Экономическая правда» написало, что Зеленский выразил недовольство тем, что 1,5 млн украинцев оказались «забронированы» от призыва на фронт. По его указу в стране приостановили бронь от мобилизации.

20 октября экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что население страны испытывает всё большее недовольство из-за требований ВСУ увеличить темпы мобилизации. Он отметил, что в украинском обществе растут противоречия: власти обвиняют жителей в недостаточной готовности участвовать в боевых действиях, а простые граждане призывают чиновников начать с себя в качестве примера для остальных.

С 18 мая 2024 года на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, который установил новые требования к военнообязанным. Им запретили управлять автомобилем, а за неявку в военкомат ввели крупные штрафы.