Вашингтон, 30 октября, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден попытался в соцсети X (ранее Twitter) оправдаться за то, что сравнил сторонников кандидата на должность главы государства от республиканцев Дональда Трампа с «мусором».

«Ранее сегодня я назвал «мусором» разжигающие ненависть высказывания сторонника Трампа в адрес Пуэрто-Рико, которые он изрыгнул на митинге в «Мэдисон-сквер-гарден», — написал он.

По утверждению Байдена, это единственное слово, которым он может описать такого рода заявления. Глава Белого дома также назвал «немыслимой» демонизацию латиноамериканцев сторонником кандидата от Республиканской партии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 октября Байден назвал «мусором» американцев, поддерживающих Трампа. Президент США таким образом отреагировал на слова комика Тони Хинчклиффа, который на митинге республиканца в Нью-Йорке в шутку сравнил Пуэрто-Рико с «плавучим островом мусора».

Кандидат от республиканцев позднее счёл такое заявление действующего американского лидера ужасным, но призвал простить того, потом что нынешний глава Белого дома, по его словам, «не ведает, что говорит».

Трамп 29 октября заявил, что США при администрации Байдена и вице-президента, а также кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис почти стала страной третьего мира. Экс-глава Белого дома отметил, что экономические последствия их политики дорого обошлись обычным американским семьям, половина которых оказались на мели, две трети живут от зарплаты до зарплаты и ещё миллионы не знают, как им рассчитаться с долгами.

Харрис ранее Трампа нестабильным и непригодным на роль президента США. По её словам, с этим мнением якобы согласны люди, тесно работавшие с республиканцем во время его президентства.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Ранее из результатов опроса Emerson College Polling стало известно, что кандидатов в президенты США Трампа и Харрис поддерживают по 49% избирателей. При этом республиканца чаще поддерживают мужчины (55%), в демократа — женщины (54%). Опрос был проведён 23–24 октября, в нём приняли участие 1000 человек. Допустимая погрешность составляет 3%.