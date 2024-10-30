Москва, 30 октября, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Посол Финляндии Марья Лиивала была вызвана в Министерство иностранных дел России в связи с арестами, наложенными её страной на российское имущество. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба внешнеполитического министерства.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Послу заявлен решительный протест в связи с действиями финской Службы судебных приставов, наложившей арест на 45 принадлежащих Российской Федерации объектов недвижимости в Финляндии, включая используемые Посольством в служебных целях и защищённые дипломатическим иммунитетом», — отметили в МИД РФ.

Российские дипломаты потребовали пересмотра нелегитимного решения, нарушающего положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. В случае отказа ответственность за принятое решение будет лежать на Хельсинки.

Отдельно в МИД подчеркнули, что российская сторона готова принять ответные меры. Внимание посла обратили и на отсутствие официальной реакции финского МИД на направленные посольством РФ в Хельсинки ноты протеста.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября финская газета Helsingin Sanomat писала, что суд в Финляндии наложил арест на участок земли Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки по запросу украинской энергетической компании «Нафтогаз». Решение вступило в силу 24 октября.

Позднее в посольстве РФ в Хельсинки сообщили, что финская служба судебных приставов составила список из более 40 объектов российской недвижимости, в отношении которых приняты ограничительные меры. В связи с этим диппредставительство направило ноту с выражением решительного протеста в МИД Финляндии.

В ответ на действия Финляндии руководитель крымского парламента Владимир Константинов предложил найти и национализировать финское имущество на территории республики. Он напомнил, что подобный опыт уже имеется и его можно распространить и на активы государства — члена НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что аресты объектов российской недвижимости будут оспариваться в судебном порядке. Он также отметил, что РФ будет задействовать все правовые механизмы, необходимые для защиты своих имущественных интересов.