Москва, 30 октября, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Решение об освобождении некоторых заёмщиков с жилищными кредитами от уплаты НДФЛ правильное и справедливое, рассказала ИА Регнум экономист, вице-президент фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди.

Президент России Владимир Путин подписал закон обосвобождении заёмщиков, взявших до 2025 годажилищный кредит, от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ). Согласно документу, который уже вступил в силу, рассчитывать на такую льготу могут те, кто оформил кредитный договор до 31 декабря 2024 года, а также имееи подтверждённое налоговым органом право на имущественный вычет на строительство или покупку жилья.

Как объяснила Полиди, материальная выгода возникает, если ставки процентов по жилищному кредиту ниже двух третей от ключевой ставки Центробанка. Такая «выгода» облагается налогом по ставке 35%. Так как в октябре регулятор повычил ставку до 21%, льготу смогут получить те, кто взял кредит на жильё по ставке ниже14%.

«Речь идет о небольшой категории заёмщиков, которые до такого освобождения должны были уплачивать НДФЛ на возникающую материальную выгоду от разницы между ставкой по ипотечному кредиту, которая у них в договоре предусмотрена, и ставкой, составляющей две трети от ключевой ставки», — отметила экономист.

По её словам, в основном новый закон затронет категорию сотрудников банков.

«Там есть общая формулировка: если заёмщик и кредитор признаны взаимозависимыми лицами, например, между ними заключён трудовой договор. Например, между банком и заёмщиком. То есть это пример сотрудника банка. А также, если экономия является фактически материальной помощью или формой встречного исполнения обязательского кредитора…Поэтому, если говорить об этой норме закона, то она правильная, она справедливая, потому что от любой материальной выгоды должен выплачиваться НДФЛ. У нас так устроен налоговый кодекс»«, — сказала Полиди.

Предоставленная льгота касается кредитов и займов на строительство или приобретение жилья, земельных участков под этим жильем и участков для индивидуального жилищного строительства. Также льгота касается рефинансирования этих кредитов.