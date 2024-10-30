Санкт-Петербург, 30 октября, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Украинские диверсанты Александр Майструк и Эдуард Усатенко признались в попытке в канун Дня Победы атаковать Ленинградскую и Калининскую АЭС. Об этом 30 октября сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

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Первый Западный окружной военный суд провёл первое заседание по соответствующему уголовному делу. Фигуранты обвиняются по статьям о прохождении обучения в целях осуществления диверсионной и террористической деятельности, о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ или взрывных устройств, о контрабанде взрывчатых веществ. Также им инкриминируют диверсию и террористический акт.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3926199" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Суду Майструк и Усатенко сообщили, что вину признают. Ущерб, причиненный действиями фигурантов, составил 10 856 300 рублей.

«Суду Майструк и Усатенко сообщили, что вину признают», — написала Лебедева в Telegram-канале.

Установлено, что фигуранты, входя в диверсионно-террористическую группу Службы внешней разведки Украины, намеревались подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи двух АЭС для остановки ядерных реакторов. В результате они смогли подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, а также заложить СВУ под семь опор Калининской АЭС. Ущерб, нанесённый АЭС, составил почти 11 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в августе силовики задержали участников украинской ДРГ, намеревавшихся осуществить ряд диверсий, в том числе на Смоленской и Курской АЭС. Всего в результате противодиверсионной работы было обезврежено более 20 взрывных устройств, размещенных на опорах линий электропередачи станций. Подготовкой диверсантов занимались сотрудники британского спецназа.