Москва, 30 октября, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Конференция «Ньютон-2024» для квалифицированных инвесторов состоится 7 ноября в Москве. Мероприятие соберет больше тысячи розничных инвесторов и более 10 эмитентов. Генеральным партнером конференции выступает «Газпромбанк».

smart-lab.ru

Панельные сессии конференции будут посвящены ситуации в российской экономике, ее перспективам и потенциальным стратегиям инвестирования на фондовом рынке в условиях высоких ставок. Эксперты обсудят российский рынок IPO, а специальный блок программы будет посвящен актуальным аспектам развития рынка — применению искусственного интеллекта, стратегии умного управления капиталом и инвестициям в недвижимость.

Конференция «Ньютон-2024» проходит в Москве во второй раз. Она представляет собой площадку для обсуждения главных рыночных тенденций России и мира. Участие в ней принимают ведущие эксперты в сфере инвестиций, среди которых спикеры «Газпромбанка». Банк активно участвует в инвестиционных проектах: развивает стратегические секторы экономики, выступает надежным партнером для бизнеса и государства и накопил широкую экспертизу в том числе и для фондовых рынков.