Москва, 30 октября, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Российские хакеры из группы RaHDit опубликовали данные представителей украинских националистических группировок, состоящих на спецучёте в СБУ. Об этом 30 октября сообщается в Telegram-канале «НемеZида».

Иван Шилов ИА Регнум

«К нам в руки попали спецучёты СБУ. Это такие бумажки, которые пишут спецслужбы на тех, по кому они работают. Так вот, сегодня мы размещаем в открытый доступ результаты установки представителей националистических группировок Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что националисты из спецучётов СБУ — это ударная сила Вооружённых сил Украины (ВСУ), они самые идейно заряженные. В частности, в этих списках значится боевик «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Денис Прокопенко, который там указан как околофутбольщик из ультрас «Динамо Киев», садист и язычник.

«Так пусть наши ребята знают их в лицо, чтобы никто не мог откосить и сказать, что он повар или водитель», — добавили волонтёры.

Также сообщается, что в списках было ещё 300 граждан России, их имена переданы в соответствующие органы.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября хакеры из группы RaHDit опубликовали данные более 800 боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область. Среди установленных — представители 82-й десантно-штурмовой бригады, 61-й механизированной бригады, операторы БПЛА. Также там много наёмников из Сирии, Израиля, Армении, Грузии, Иордании, Казахстана, Турции, Молдавии и других стран.

29 сентября российские хакеры из группировки EvilWeb взломали сайт СБУ и слили данные в общий доступ. Там есть в том числе информация по курсантам академии СБУ за несколько последних лет.