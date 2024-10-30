Нерчинск, Забайкальский край, 30 октября, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Осуждённый мужчина, ранее сбежавший из исправительного центра №1 в Нерчинске Забайкальского края, сам вернулся в учреждение. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

«Тридцатого октября осужденный Куйдин Н., ранее уклонившийся от принудительных работ, самостоятельно прибыл в исправительный центр города Нерчинска», — цитирует «РИА Новости» заявление ФСИН.

В ведомстве уточнили, что сотрудники уголовно-исполнительной системы подготовят и направят в суд документы, необходимые для изменения Куйдину вида наказания.

Как сообщало ИА Регнум, отсутствие четырёх человек, приговорённых к принудительным работам, обнаружили в ИЦ-1 в Нерчинске 26 октября. Уклонистов объявили в розыск. Согласно данным в ориентировках, их осудили за грабёж, разбой, порчу имущества и применение насилия.

27 октября правоохранители разыскали и задержали двоих сбежавших. 29 октября был пойман также третий беглец.