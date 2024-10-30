Москва, 30 октября, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Актёр Владимир Селиванов, известный по роли в сериале «Реальные пацаны», обратился в Симоновский суд Москвы с иском об определении места жительства семилетней дочери Евы. Об этом сообщил «СтарХит» со ссылкой на материалы суда.

Сейчас ребенок проживает с мамой, бывшей женой Селиванова. Пара рассталась в 2023 году. По закону мнение девочки о том, с кем из родителей она хотела бы остаться, будет учитываться. Суд также примет во внимание жилищные условия обоих родителей, их материальное и семейное положение. Беседа представителей сторон назначена на 26 ноября.

Владимир Селиванов — российский актёр, комик, участник КВН. Наиболее известен публике по роли Вована в сериале «Реальные пацаны».

18 октября kp.ru писало, что суд удовлетворил ходатайство российской актрисы Агаты Муцениеце о совместном проживании с детьми — 11-летним Тимофеем и восьмилетней Мией, рождённых в браке с актёром Павлом Прилучным. При этом Павел заявлял, что сын хотел остаться с ним и обвинял экс-супругу в намерении препятствовать его общению с ребёнком. До этого стороны прошли несколько судебных заседаний по вопросу выплаты алиментов на детей. Суд возложил обязанность уплаты денежных средств на Прилучного.