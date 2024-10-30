Москва, 30 октября, 2024, 16:56 — ИА Регнум. В Москве 4 ноября, в День народного единства, пройдёт тематический фестиваль «1612», одним из главных событий которого станет презентация новой версии исторической приключенческой action/RPG-игры «Смута», которая была создана при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Telegram/Смута

Фестиваль, посвящённый периоду Смутного времени и одному из его главнейших событий — освобождению Москвы русским ополчением от польских интервентов, будет проходить на VK Play Арене в столице.

На площадке мероприятия, на которой воссоздадут атмосферу Московского царства, соберутся историки, блогеры, музыканты и артисты. В программу фестиваля входят образовательный лекторий от Российского военно-исторического общества (РВИО), тематическая гастрономическая ярмарка, на которой будет возможность попробовать популярные в ту историческую эпоху блюда, а также мастер-классы по традиционным ремеслам для всех желающих.

Гости «1612» смогут научиться делать браслеты из кожи, писать гусиным пером и поучаствовать в мастер-классе по плетению традиционных кукол из лыка и росписи деревянных клинков. Мероприятие закончится выступлениями рок-группы Radio Tapok и электрофолк-группы «ДЕРЕЗА».

Сюжет игры «Смута», которую представит на фестивале глава студии «Сайберия Нова» Алексей Копцев, разворачивается в 1612 году. На VK Play также состоится панельная дискуссия по вопросам отечественной индустрии разработки компьютерных игр, в которой примут участие её ключевые игроки.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября стало известно, что в Москве состоится III Питчинг региональных киностартапов, которой будет проходить в рамках фестиваля «Дни короткометражного кино». На мероприятии будут представлять свои проекты разработчики новых инновационных технологий в киноиндустрии.