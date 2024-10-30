Москва, 30 октября, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Портал «Госуслуги» призывает пользователей, у которых есть почта на сервисе Gmail, перенести её на другие платформы. Об этом 30 октября сообщил ТАСС.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать», — процитировало издание уведомление.

В качестве одного из вариантов пользователям предлагают воспользоваться для почты сервисом xmail.ru от компании VK. Он уже интегрирован с «Госуслугами».

Как передавало ИА Регнум, в сентябре начали поступать сообщения, что Google перестал принимать российские телефонные номера при регистрации новых почтовых ящиков. При этом пользователям не объяснили причину.

Минцифры РФ подтвердило, что компания Google ограничила создание новых аккаунтов для жителей России. СМС-подтверждение в качестве второго фактора авторизации для ранее созданных аккаунтов пока работает, но уверенности в том, что эту возможность сохранят, нет, отметило министерство и призвало россиян создавать резервные копии данных.

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что компания Google перешла к дискриминации всех пользователей из России. Он также призвал прислушаться к рекомендациям Минцифры.