Москва, 30 октября, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Экзамен по русскому языку не сдали 66 тыс. иностранных граждан, заявил 30 октября министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

РИА Новости/Александр Поготов

На заседании коллегии МВД РФ, посвящённом организации работы в сфере миграции, он сообщил, что полиция усилила требования к проведению экзаменов на знание русского языка.

«Почти 7,5 тыс. иностранцев не были допущены к экзаменам, поскольку не имели даже элементарных знаний. В целом не прошли испытания 66 тыс. человек — четверть от общего числа», — заявил Колокольцев.

Он пояснил, что МВД не может аннулировать неправомерно выданные сертификаты. Соответствующие решения принимает конфликтная комиссия проводящей экзамен организации.

«То есть, если то или иное высшее учебное заведение проводило экзамен спустя рукава, мягко говоря, а если ещё закрывая глаза на всё то, что там творится, так они же должны сами подтверждать эти выявленные факты», — отметил глава МВД.

Он добавил, что, когда шла разработка постановления, в МВД проект на согласование не поступал. Министерство просто поставили перед фактом.

Колокольцев также заявил, что с начала года более 1200 человек лишились российского гражданства. В рамках операции «Нелегал-2024» было выявлено свыше 106 тыс. нарушений миграционного законодательства и принято 20 тыс. решений об административном выдворении и депортации.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что не говорящим по-русски иностранцам, получившим тем не менее сертификаты о знании русского языка, будет отказано в получении миграционных статусов и российского гражданства.

Госдума 29 октября в третьем чтении приняла закон, устанавливающий полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приёме экзаменов по русскому языку у мигрантов. Закон обяжет правительство определить точный размер платы за экзамен, что сделает невыгодными попытки организации теневого рынка.