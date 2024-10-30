Москва, 30 октября, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России «режут» логистику Вооружённых сил Украины (ВСУ) на северных и южных подступах к Часову Яру в Донецкой Народной Республике. Об этом 30 октября сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Александр Полегенько/ТАСС

«К северной и южной частям Часова Яра логистика противника претерпевает некоторые катаклизмы. Её попросту отрезают», — рассказал собеседник журналистам.

Он подчеркнул, что это касается не только полноценных трасс, а также второстепенных, в том числе просёлочных дорог.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 30 октября признал, что ВСУ отступают под напором российских войск. Он объяснил это нехваткой личного состава в украинской армии.

Президент РФ Владимир Путин 27 октября сообщил о продвижении российских подразделений по всему фронту в зоне проведения специальной военной операции. Он подчеркнул, что темпы наступления увеличиваются.

Из докладов российского командования на 27 октября следует, что ВС РФ в Часовом Яре продвинулись на 1,5 км. Бои за освобождение города ведёт 98-я воздушно-десантная дивизия.