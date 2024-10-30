Москва, 30 октября, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Причиной развала СССР стали предатели из КПСС (Коммунистическая партия Советского Союза), которые, имея монополию на власть в стране, забыли о своём народе. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Соболев Валентин/Фотохроника ТАСС

По мнению Володина, когда говорят о 1990-х годах в России и предателях, допустивших развал СССР, почему-то забывают, откуда они появились.

«Они же появились из недр правящей партии, КПСС. Ну, для чистоты отношений это надо сказать. Именно по этой причине развалился Советский Союз. Из-за предательства, из-за того, что партия, имеющая монополию на власть, забыла о народе. Огромное расслоение», — процитировал его слова ТАСС.

Председатель Госдумы добавил, что современной России необходимо взять всё лучшее из советского периода и времён царской России и двигаться собственным путём.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года президент России Владимир Путин отмечал, что США хотели разделить Россию и подчинить по отдельности, как им удалось сделать это с Европой. Глава государства уточнил, что Вашингтон провел отдельную работу на Украине, опираясь на местных националистов.

Российский лидер также напомнил, что сразу после развала СССР Запад начал сотрудничать в России с пятой колонной, террористами и сепаратистами. По словам Путина, это была попытка США устранить конкурента на геополитической арене.