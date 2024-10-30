Москва, 30 октября, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы в ходе пленарного заседания в первом чтении отклонили законопроект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ и предоставлении возможности сдавать государственный экзамен. Данные о движении документа опубликованы на сайте законодательного органа.

Проект предусматривал возможность предоставить желающим поступить в вуз альтернативу в качестве госэкзаменов по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

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