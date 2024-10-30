Осло, 30 октября, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Норвегия выделит 1,4 млрд крон (около 12,3 млрд рублей) на закупку для Украины комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом 30 октября сообщил американский журнал Newsweek со ссылкой на заявление норвежского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

«Я очень рад, что мы можем помочь Украине приобрести новую систему ПВО Patriot», — приводит издание слова премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере.

По его словам, защита украинского неба является «приоритетным направлением для Норвегии».

Как передавало ИА Регнум, 10 октября российские бойцы уничтожили две пусковые установки и кабину управления комплекса Patriot Вооружённых сил Украины (ВСУ). В Минобороны РФ уточнили, что военные цели были уничтожены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России.

9 октября Минобороны опубликовало видео уничтожения ракетой «Искандер-М» дивизиона зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ.

В июле 2024 года заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Андрей Семёнов заявил, что установки Patriot не способны не только прикрыть объекты обороны, но и защитить самих себя.