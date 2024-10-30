Симферополь, 30 октября, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Национализация финской собственности в Крыму может стать ответом на арест активов России в Финляндии. Об этом 30 октября заявил руководитель крымского парламента Владимир Константинов.

A. Savin

Ранее финская служба судебных приставов представила список из более чем 40 объектов российской недвижимости, на которые был наложен арест. В их числе — участок земли Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, арестованный по запросу украинской энергетической компании «Нафтогаз».

«Мы поищем что-нибудь связанное с Финляндией в Крыму. Этим и займёмся. Опыт национализации имущества русоненавистников у нас имеется», — написал Константинов в Telegram-канале.

Он напомнил, что у республики имеется реальный опыт по национализации имущества, который можно распространить и на активы государства — члена НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября посольство РФ в Хельсинки направило в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста против решения об аресте российской недвижимости. Отмечалось, что ответные меры дипломаты проработают, в том числе исходя из реакции финских властей на полученное обращение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день заявил, что аресты объектов российской недвижимости будут оспариваться в судебном порядке. Россия будет защищать свои имущественные интересы и задействует для этого все правовые механизмы, подчеркнул спикер Кремля.