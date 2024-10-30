Москва, 30 октября, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Депутаты ЛДПР планируют внести в Государственную думу законопроект о предоставлении россиянам не менее одного дня оплачиваемого отпуска за сдачу нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом 30 октября сообщила пресс-служба партии.

Елена Афонина/ТАСС

По мнению депутатов, реализация законодательной инициативы стимулирует граждан заниматься спортом и заботиться о здоровье, что положительно скажется на продолжительности и качестве жизни населения. Также в законопроект внесут положения, которые обяжут работодателей создавать сотрудникам условия для занятия спортом.

Пока льготы за сдачу норм ГТО есть только у абитуриентов и студентов, но не у граждан, которые работают, говорится в материале«Газеты.Ru».

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в июне рекомендовал Госдуме вместе с правительством предусмотреть существенное увеличение налогового вычета для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию и успешно сдаёт нормы ГТО.

29 октября российский лидер призвал не допустить покупки справок о диспансеризации и выдачи удостоверений о сдаче норм ГТО «по знакомству». Для этого нужно отладить систему и развивать у населения желание заниматься спортом.