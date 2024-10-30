Магас, 30 октября, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Экс-главе управления федеральной почтовой связи в Республике Ингушетия Магомеду Калиматову вменяют восемь эпизодов мошенничества в особо крупном размере, а также в создании преступного сообщества. Об этом 30 октября со ссылкой на материалы уголовного дела сообщило агентство ТАСС.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Калиматов Магомед-Башир обвиняется в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ», — сказано в материалах.

Как передавало ИА Регнум, в мае суд отправил Калиматова под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Позже арест был продлён в июле и октябре. Дело экс-чиновника связано с хищениями в Пенсионном фонде Республики Ингушетия, где из бюджета было похищено не менее 2 млрд рублей.

24 октября правоохранительные органы арестовали бывшего заместителя министра энергетики России Сергея Мочальникова. Его обвиняют в преступлении, предусмотренном статьей 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

Одновременно с Мочальниковым в рамках уголовного дела о мошенничестве задержали экс-замминистра энергетики Анатолия Яновского. Его подозревают в хищении бюджетных средств. По информации СМИ, показания против Яновского дали фигуранты дела о махинациях в угольной отрасли.