Москва, 30 октября, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Госпитализированный в Институт Склифосовского актёр и музыкант Александр Ильин, прославившийся ролью в сериале «Интерны», находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в медицинском учреждении.

Кадр из т/с «Интерны»

«Лежит в диагностике, состояние удовлетворительное», — цитирует медиков «РИА Новости».

Ранее 30 октября ИА Регнум сообщало, что 40-летний артист был госпитализирован с аппендицитом, его экстренно прооперировали.

Александр Ильин — актёр театра и кино, вокалист и автор текстов песен панк-группы «План Ломоносова». Популярность получил благодаря роли Семёна Лобанова в телесериале «Интерны».