Москва, 30 октября, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Приговор о пожизненном лишении свободы бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова признан законным. Такое решение 30 октября принял Верховный суд РФ.

Гавриил Григоров/ТАСС

«Решением уголовной коллегии Верховного суда Российской Федерации от 23 октября 2024 года приговор нижестоящих инстанций Рауфу Арашукову и Раулю Арашукову оставить в силе», — зачитал определение судья.

Как сообщало ИА Регнум, Рауф Арашуков отбывает в колонии пожизненное наказание за организацию двух убийств, создание преступного сообщества с использованием должностного положения и ряд других преступлений. Также приговор вынесли его отцу Раулю Арашукову, который был советником гендиректора компании «Газпром межрегионгаз».

22 октября одного из адвокатов бывшего сенатора задержали при передаче взятки, посредством которой экс-чиновник рассчитывал улучшить условия содержания в колонии.

29 октября Арашуков потребовал перевести его в колонию в Мордовии, в настоящее время он содержится в «Чёрном дельфине» в Оренбургской области». По словам адвоката, там его клиент подвергается различным провокациям.