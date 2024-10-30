Москва, 30 октября, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин для поручение правительству и Российскому экспортному центру (РЭЦ) разработать программу «Сделано в России», которая будет направлена на продвижение продукции из России за рубежом.

РИА Новости/ Станислав Красильников

«Утвердить программу «Сделано в России», направленную на продвижение российской продукции за рубежом под национальным брендом «Сделано в России», предусмотрев в этой программе план совместных действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов субъектов РФ по её реализации», — говорится в опубликованном 29 октября на сайте Кремля перечне поручений главы государства.

Ответственными за исполнение поручения назначены председатель правительства Михаил Мишустин и гендиректор РЭЦ Вероника Никишина. Срок исполнения — до 30 декабря.

Перечень поручений утверждён главой государства по итогам расширенного заседания президиума Госсовета РФ от 25 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября российский лидер отмечал, что товары из России, в первую очередь промышленные, должны быть узнаваемыми и доступными для покупателей за рубежом. Путин уточнил, что на данный момент отечественные товары известны в узких сегментах. При этом российские предприятия могут производить большую линейку качественной продукции, которую важно продвигать, добавил он.

Глава государства также рассказал, что с 2001 по 2023 год объём несырьевого неэнергетического экспорта России вырос более чем в четыре раза. Президент РФ подчеркнул, что это для страны не предел.