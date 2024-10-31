Москва, 31 октября, 2024, 13:01 — ИА Регнум. У продюсера российских фильмов, сериалов и театральных постановок Юлии Рымар в одном из столичных баров украли сумку Louis Vuitton за 260 тыс. рублей. Об этом ИА Регнум сообщил источник. Женщина выступала продюсером сериала «Паль», постановки режиссёра Константина Богомолова и других проектов.

Соцсети Юлии Рымар

В ночь с 27 на 28 октября 36-летняя продюсер Юлия Рымар отдыхала в одном из баров в Калашном переулке. В какой-то момент женщина не обнаружила рядом с собой свою сумку. Она обратилась к администрации заведения, вскоре охранники бара задержали на выходе мужчину, который пытался покинуть заведение с сумкой Louis Vuitton. Злоумышленника передали наряду полиции.

«Охраной заведения был задержан мужчина, который пытался тайно похитить принадлежащую посетительнице сумку с личными вещами бренда «Луи Виттон» стоимостью 260 000 рублей. Им оказался 42-летний уроженец Рязанской области, проживающий в Москве», — рассказал собеседник агентства.

Соцсети Юлии Рымар

По данному факту полиция проводит проверку, в результате которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».

Юлия Рымар родилась 16 ноября 1987 года. Она выступала продюсером комедии «Сон в летнюю ночь» режиссёра Ивана Поповски, постановки «Бесы Достоевского»Константина Богомолова, драмы «Сирано де Бержерак» Егора Перегудова, сериала «Паль», короткометражек «Уля», «Хребет», «О нерадивом отце и красном автобусе» и других.

Ранее ИА Регнум сообщало, что у посетителя московского бара украли Rolex за 700 тысяч рублей.