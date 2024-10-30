Москва, 30 октября, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова предложила кандидату на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) Себастьяну Коу вернуть медали, завоёванные на Олимпиаде-80 в Москве.

Юрий Белинский/ТАСС

Ранее Коу, являющийся президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), пообещал в случае своего избрания на новый пост не допустить легкоатлетов из России и Белоруссии на международные соревнования под эгидой МОК даже в нейтральном статусе.

«Коу завоевал олимпийские медали на Играх 1980 года в Москве. Почему он об этом забывает? Забывает о том, как его и вообще всех британских спортсменов гостеприимно встречали в нашей стране. Раз Коу такой последовательный, так не любит Россию, пусть вернёт медали, которые выиграл на Олимпиаде-1980», — процитировал 30 октября слова парламентария портал Metaratings.

По её словам, Коу намерен «убить» российскую лёгкую атлетику — дисциплину, приносящую стране множество медалей. Отстранение атлетов также сказывается на массовости вида спорта.

Журова отметила, что резкие заявления не пойдут на пользу кандидату в предстоящих выборах главы МОК. По её мнению, многие страны увидят в нём кровожадного человека, у которого на первом месте стоит не спорт, а русофобия.

Как сообщало ИА Регнум, кроме Коу, на пост главы МОК претендуют ещё шесть кандидатов. При этом 67-летнего главу World Athletics могут не допустить к выборам из-за его возраста, так как все члены Международного олимпийского комитета не должны быть старше 70 лет.

Выборы президента МОК пройдут 18–21 марта 2025 года. После Нового года в Лозанне состоится встреча, на которой кандидаты представят свои программы.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв 22 сентября отметил, что Олимпийское движение сможет вернуться к традиционным стандартам, если главой МОК станет независимая фигура. По его словам, в перспективе дискриминация по национальному признаку может распространиться на другие страны и народы, если комитет и дальше будет отказываться противостоять давлению коллективного Запада.