В России доля семей, которым хватает денег на всё, достигла максимума
Москва, 30 октября, 2024, 14:33 — ИА Регнум. В России доля семей, у которых достаточно денег для удовлетворения всех потребностей, достигла во втором квартале 2024 года исторического максимума, сообщило 30 октября «РИА Новости» со ссылкой на Росстат.
Доля таких семей составила во втором квартале 4,9%, тогда как в январе–марте показатель находился на уровне 3,9%, а в апреле–июне 2023 года он составлял 3,4%. Таким образом, показатель второго квартала 2024 года оказался максимальным с 2016 года. До сих пор самая высокая доля семей, которым на всё хватает денег, была зафиксирована в 2019 году — 3,5% и в 2023 году — 3,4%.
В апреле–июне 2024 года увеличилась до 37,4% (на 0,3 процентного пункта) доля семей, которым денег хватает на всё, кроме покупки автомобиля, квартиры или дачи.
У тех семей, у которых возникают сложности с приобретением товаров длительного пользования, стало меньше на процентный пункт — 47,6%. Доля тех, кому хватает денег на еду, однако при этом сложно оплачивать ЖКХ и приобретать одежду, во втором квартале была 10%. Это минимальное значение с начала 2016 года.
Во втором квартале этого года не было семей, которым не хватает денег на еду, отмечается в материале.
Президент России Владимир Путин 31 января заявил о снижении числа людей, живущих за чертой бедности, и призвал продолжать борьбу с этим явлением. Главным показателем успеха этой борьбы он назвал продолжительность жизни людей, отметив, что в среднем она выросла.
В апреле глава государства получил правительству принять меры по сокращению уровня бедности населения ниже семи процентов к 2030 году.
Выступая на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение» 29 октября, президент заявил, что нужно добиться, чтобы продолжительность жизни в стране составляла 78 лет, а затем и 80 лет.
Как сообщало ИА Регнум, в марте глава государства поручил продлить до 2030 года льготную ипотеку, дающую возможность семьям с детьми получить кредит на жильё по ставке до 6% годовых.
В июле Путин подписал закон о возврате 7 из 13% уплаченного подоходного налога (НДФЛ) семьям с двумя и более детьми. В этом же месяце Госдума приняла закон о выплате семьям до 10 тыс. рублей из остатков материнского капитала, если он не был использован в полном объёме.