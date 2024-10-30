Москва, 30 октября, 2024, 14:33 — ИА Регнум. В России доля семей, у которых достаточно денег для удовлетворения всех потребностей, достигла во втором квартале 2024 года исторического максимума, сообщило 30 октября «РИА Новости» со ссылкой на Росстат.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Доля таких семей составила во втором квартале 4,9%, тогда как в январе–марте показатель находился на уровне 3,9%, а в апреле–июне 2023 года он составлял 3,4%. Таким образом, показатель второго квартала 2024 года оказался максимальным с 2016 года. До сих пор самая высокая доля семей, которым на всё хватает денег, была зафиксирована в 2019 году — 3,5% и в 2023 году — 3,4%.

В апреле–июне 2024 года увеличилась до 37,4% (на 0,3 процентного пункта) доля семей, которым денег хватает на всё, кроме покупки автомобиля, квартиры или дачи.

У тех семей, у которых возникают сложности с приобретением товаров длительного пользования, стало меньше на процентный пункт — 47,6%. Доля тех, кому хватает денег на еду, однако при этом сложно оплачивать ЖКХ и приобретать одежду, во втором квартале была 10%. Это минимальное значение с начала 2016 года.

Во втором квартале этого года не было семей, которым не хватает денег на еду, отмечается в материале.

Президент России Владимир Путин 31 января заявил о снижении числа людей, живущих за чертой бедности, и призвал продолжать борьбу с этим явлением. Главным показателем успеха этой борьбы он назвал продолжительность жизни людей, отметив, что в среднем она выросла.

В апреле глава государства получил правительству принять меры по сокращению уровня бедности населения ниже семи процентов к 2030 году.

Выступая на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение» 29 октября, президент заявил, что нужно добиться, чтобы продолжительность жизни в стране составляла 78 лет, а затем и 80 лет.

Как сообщало ИА Регнум, в марте глава государства поручил продлить до 2030 года льготную ипотеку, дающую возможность семьям с детьми получить кредит на жильё по ставке до 6% годовых.

В июле Путин подписал закон о возврате 7 из 13% уплаченного подоходного налога (НДФЛ) семьям с двумя и более детьми. В этом же месяце Госдума приняла закон о выплате семьям до 10 тыс. рублей из остатков материнского капитала, если он не был использован в полном объёме.