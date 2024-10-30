Москва, 30 октября, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Освобождение россиян, взявших ипотеку, от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с материальной выгоды в связи с экономией по процентам станет существенной льготой. Об этом 30 октября заявил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Эта сумма составляет 13% от выгоды, которая возникла в связи с экономией по процентам. То есть по сравнению со стоимостью квартиры эта сумма, конечно, незначительна, однако всё равно — льгота существенная», — процитировал его RT.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов назвал освобождение от НДФЛ с материальной выгоды по ипотеке существенной поддержкой для семей. Эксперт подчеркнул, что эта мера помогает тем, кто приобретает жильё, то есть решает одну из базовых потребностей человека.

Антонов указал на то, что привязка льготы к подтверждённому праву на имущественный налоговый вычет сделает систему более прозрачной. Это защитит новую меру от злоупотреблений и обеспечит её целевое применение.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 29 октября подписал закон об освобождении от НДФЛ с материальной выгоды, полученной при экономии по процентам жилищного кредита. Льгота будет действовать для тех, кто подпишет ипотечный договор до 31 декабря 2024 год. Материальная выгода возникает, когда проценты по жилищному кредиту ниже, чем две третьих ключевой ставки Центрального банка России.

ЦБ РФ 25 октября повысил ключевую ставку до 21%. При этом глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина не исключила, что ставку снова поднимут до конца этого года.