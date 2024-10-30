* Галкиным — запрещённая в России организация

Москва, 30 октября, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачёва прервала молчание на фоне многочисленных слухов о проблемах с мужем Максимом Галкиным (признан в России физическим лицом-иноагентом). 30 октября артистка впервые за два месяца опубликовала пост в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), в котором саркастически призвала журналистов уделять больше внимания их семье.

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/Alla Borisovna Pugacheva

«О-о-о! Вы ж мои дорогие! Какие же интересные истории вы придумываете про нашу семью. Давайте ещё. Смелее, ребята! Нам нравится», — написала 75-летняя певица.

Её супруг ответил на пост одним из первых, поставив в знак поддержки эмодзи-аплодисменты. При этом многие пользователи Сети оставили критические комментарии, призвав Пугачёву раскрыть имена тех, к кому она обращается.

Скорее всего таким образом Пугачёва ответила на предположения, что она боится мужа, а также на слухи о разладе в их отношениях из-за необходимости Галкина скрывать своё израильское гражданство и его статуса иноагента.

Как передавало ИА Регнум 29 октября, Галкин, выступая в Нью-Йорке, признался, что из-за палестино-израильского конфликта вынужден скрывать факт наличия у него гражданства Израиля, так как по этому паспорту его не пустили в 16 стран, а в Индонезию шоумен не смог въехать даже по паспорту Кипра.

После начала спецоперации в 2022 году Пугачёва и Галкин с двумя детьми переехали в Израиль, осудив Россию. Однако после возобновления конфликта на Ближнем Востоке семья переселилась на Кипр, где и проживает в настоящее время.