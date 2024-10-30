Москва, 30 октября, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Федеральный девелопер возводит четырехзвездочный апарт-отель с гостиничной сертификацией в башнях 3 и 4 многофункционального комплекса «Аквилон SIGNAL». Проект расположится в пешей доступности от ТПУ «Владыкино». Здесь инвесторы смогут приобрести юнит с программами доходности: гарантированной или по котловому методу.

Пресс-служба группы «Аквилон Москва» Проект «Аквилон SIGNAL». Визуализация

На ступенчатом стилобате из графитового клинкерного кирпича группа «Аквилон» реализует четыре зеркальные башни, отражающие переменчивое настроение столичного неба. В апарт-отеле — корпуса 3 и 4 — с арендопригодной площадью свыше 21 тыс. кв. м запланированы 758 гостиничных номеров пяти форматов: Junior Suite, Studio, Standard, Superior и Deluxe. Все юниты девелопер передаст собственникам с чистовой отделкой и необходимым набором мебели и техники.

На первом этаже компания создаст гранд-лобби, где центральным арт-объектом станет зеркальный биокамин. В состав инфраструктуры апарт-отеля будут также входить коворкинг, ресторан, бар-остров, фитнес-клуб, переговорные, конференц-зал и wi-fi на всей территории объекта. Благоустройство займет более 45% земельного участка «Аквилон SIGNAL». Внутренний двор гостиничной части будет включать два тематических пространства: приватную территорию для клиентов корпусов 3 и 4 — «Серебряный сад», и открытый «Терракотовый сад» для всех гостей проекта.

Пресс-служба группы «Аквилон Москва» Проект «Аквилон SIGNAL». Визуализация

Управлять апарт-отелем будет собственный гостиничный оператор от группы «Аквилон» — Domotel. В столичном проекте компания возьмет на себя поиск арендаторов, подготовку и заключение договоров, управление номерным фондом, техническое и сервисное обслуживание, круглосуточный консьерж-reception и т.д. Сейчас актив Domotel также включает самый северный Novotel в мире.

В корпусах 1 и 2 многофункционального комплекса «Аквилон SIGNAL» девелопер построит 941 апартамент со свободным управлением и отделкой white box. В экспозиции представлены лоты с различными планировками: от компактных студий до просторных трехкомнатных вариантов евроформата. Здесь для резидентов будет доступен закрытый «Солнечный сад».

Пресс-служба группы «Аквилон Москва» Проект «Аквилон SIGNAL». Визуализация

Группа «Аквилон» работает на российском строительном рынке с 2003 г. За 21 год компания построила и сдала точно в срок более 200 объектов недвижимости общей площадью свыше двух млн кв. м: жилые дома, детские сады и школы, многофункциональные торгово-развлекательные центры, офисные и гостиничные комплексы. Основной бизнес федерального девелопера сконцентрирован в пяти регионах страны: Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Архангельск и Северодвинск. Группа «Аквилон» входит в топ-20 крупнейших застройщиков страны по данным Единого ресурса застройщиков.

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