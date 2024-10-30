Суджанский район, Курская область, 30 октября, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Группа российского спецназа, применив оптоволоконные беспилотники «Князь Вандал Новгородский», уничтожила колонну Вооружённых сил Украины (ВСУ) близ города Суджи в Курской области. Об этом 30 октября сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Евгений Биятов/РИА Новости

Уточняется, что в Суджанском районе перемещалась атакующая колонна украинской бронетехники и грузовик с боеприпасами. После попадания дрона-камикадзе была зафиксирована вторичная детонация снарядов.

Как писало в сентябре ИА Регнум, беспилотник разработан некоммерческой организацией НПЦ «Ушкуйник». Как заявляют производители, он управляется по оптоволоконному кабелю вместо традиционной радиосвязи, поэтому против него бессильны существующие средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

30 октября тульские десантники предотвратили попытку прорыва бронетехники ВСУ в Глушковский район Курской области. В результате точных ударов украинская армия лишилась нескольких единиц боевой бронированной техники советского и западного производства.

Совокупные потери украинской армии за период боевых действий в Курской области составили более 27,9 тыс. военных. ВСУ также потеряли более 27 950 военнослужащих, 179 танков, 100 боевых машин пехоты, 106 бронетранспортёров, 1032 боевые бронированные машины, 734 автомобиля.