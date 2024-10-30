Новосибирск, 30 октября, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Жители 470 домов в Новосибирске остались без отопления из-за прекращения работы оборудования на насосной станции № 5. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба теплоснабжающей компании «СГК-Новосибирск».

Анна Рыжкова ИА Регнум

Отмечается, что в 06:30 по местному времени (02:30 мск) на ПНС-5 произошла остановка оборудования.

«Это привело к прекращению теплоснабжения жителей Заельцовского района и некоторых домов Калининского района. На время восстановления работы оборудования ограничена подача тепла 470 жилым домам», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Уточняется, что восстановить теплоснабжение планируется до 22:30 по местному времени (18:30 мск) 30 октября.

По предварительным оценкам, последствия аварии могли повлиять на системы теплоснабжения около 10 жилых домов. В компании пообещали направить тепловую инспекцию и оказать жильцам помощь.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября в городе Могоче в Забайкальском крае произошло аварийное отключение электричества. Восстановительные работы заняли два часа. Было установлено, что произошёл локальный сбой в центре питания.

В Приморском крае 16 августа произошло массовое отключение электроэнергии. Предварительной причиной стало технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС.