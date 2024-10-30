Москва, 30 октября, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы России подошли в Харьковской области к Купянску, власти которого начали на этом фоне сбегать из города. Об этом 30 октября сообщил Telegram-канал SHOT.

Виктор Антонюк/РИА Новости

«Российские военные приближаются к Купянску в Харьковской области, власти которого спешно начали покидать город. Накануне ВС РФ уничтожили около 40 украинских военных и опорный пункт», — говорится в сообщении.

Уточняется, что армия России продолжает наступательные действия на харьковском направлении, сумев расширить освобождённые территории. Российские войска также добились тактических успехов на восточной окраине Колесниковки, а подразделения 1-й танковой армии зашли на северную окраину села Першотравневого, добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что военные ВС РФ приближаются к Купянску. По его словам, российские военные сейчас ведут упорную и тяжёлую работу по освобождению города.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая 25 октября заявила о необходимости срочно готовить оборону Павлограда и Изюма в Харьковской области. Она констатировала, что российские военные уже вошли в Купянск.