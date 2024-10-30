Москва, 30 октября, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Появившиеся в западных СМИ сообщения о якобы проводимых Россией и Украиной переговорах о прекращении взаимных ударов по энергетическим объектам являются вбросами. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Сейчас очень много вбросов, которые не имеют отношения к реальности», — заявил он на брифинге.

Представитель Кремля уточнил, что сейчас даже самые солидные издания на Западе не гнушаются такого рода вбросами и допускают такие публикации.

Как сообщало ИА Регнум, газета Financial Times 29 октября написала, что Россия и Украина якобы начали переговоры о прекращении взаимных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Утверждалось, что такие переговоры проходят при посредничестве Катара и находятся на очень ранней и предварительной стадии.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 23 октября в интервью Financial Times высказал мнение, отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры мог бы стать первым, но в то же время значимым шагом для завершения горячей фазы конфликта на Украине.

Президент России Владимир Путин 25 октября отметил, что российская сторона готова идти на разумные компромиссы с Киевом, но на основании сложившихся на земле реалий, подчеркнув при этом, что никаких «разменов» не будет. Он уточнил, что говорить о шансах на мирное урегулирование нецелесообразно, так как украинская сторона уже много раз отказывалась от мирных переговоров.