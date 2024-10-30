Москва, 30 октября, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Ограничение продажи алкоголя в Вологодской области двумя часами в будние дни является правом региональных властей. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Роман Пименов/ТАСС

«Это прерогатива региональных властей», — сказал Песков на брифинге.

Также он отметил, что в администрации президента РФ в настоящее время не обсуждают вопрос о введении федеральных ограничений на торговлю алкоголем.

«У нас были различные опыты на этот счет в нашей стране, я имею в виду в Советском Союзе. Опыт весьма красноречивый и очень легко поддаётся анализу», — отметил официальный представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, руководство Вологодской области решило с 1 марта 2025 года ограничить время продажи алкоголя в будние дни до двух часов в сутки. Об этом 29 октября заявил губернатор региона Георгий Филимонов. Согласно инициативе, с понедельника по пятницу алкоголь можно будет приобрести в магазинах только с 12:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни режим розничной торговли останется прежним. Новое ограничение не будет распространяться на бары и рестораны.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что данная инициатива может привести к росту в регионе подпольного теневого рынка. Он отметил, что руководство Вологодской области, которое борется таким образом с ростом употребления спиртных напитков, идёт по правильному пути — но, по его мнению, также необходимо проводить с населением воспитательную работу и облегчить доступ зависимых людей к лечению.